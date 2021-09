Sagan myslí na štvrtý titul majstra sveta. Chcel by som miesto v histórii, vraví

Veľakrát nerozhoduje to, či pretekár trať pozná, ale úplne iné okolnosti, a to ako na ne dokáže zareagovať.

„Je veľmi technická. Sú to dva okruhy, jeden dlhší a druhý kratší v meste. Je tam mnoho zákrut, stále je to ľavá-pravá. Kopce nie sú prudké, ale jazdia sa z brzdy, čiže treba byť neustále vpredu. Navyše sa jazdí aj po 'kockách', takže to bude rýchle. Bude sa bojovať do poslednej minúty,“ predpovedá.

„Peťo má super formu, ale majstrovstvá sú jednodňové preteky a na víťazstvo bude potrebovať aj šťastie. Trať by mu mala vyhovovať. Bude to veľmi o pozičnej jazde. Dúfam, že mu pomôžeme, čo najdlhšie,“ doplnil.

„V top forme by som povedal, že je to trať ako šitá pre Petra. Na majstrovstvá sveta idú najväčšie esá ako van der Poel, van Aert a ďalší. To však môže Petrovi pomôcť, pretože on nepatrí medzi najväčších favoritov a nebudú si ho tak strážiť. Očakávania nie sú až také vysoké ako pred pár rokmi, ale v kútiku duše verím, že jeho forma vygraduje a mohlo by mu to sadnúť,“ vraví Saganov mládežnícky tréner Peter Zánický.

Túži preskočiť legendy

Štyri tituly majstra sveta z kategórie elite nemá nik. Ak by to Peter Sagan dokázal, bol by to unikát.

Jeho cieľom je vybojovať štvrtý titul od šampionátu v Bergene. Ak by sa mu to podarilo, preskočil by aj takú legendu ako Eddy Merckx.