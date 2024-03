Sagan sa vyjadril k účasti na Okolo Slovenska: Znamenalo by to pre mňa naozaj veľa

"Samozrejme, bolo by pre mňa skvelé pretekať aj na pretekoch Okolo Slovenska, ktoré som počas dvoch predchádzajúcich rokoch vynechal. Veľmi rád by som vzdal hold úžasným slovenským fanúšikom a o to viac, keď by som bol súčasťou slovenského tímu.

Chcem, aby všetci pochopili, že by to pre mňa znamenalo naozaj veľa. Napriek tomu musíme všetko krok za krokom posúdiť a urobiť príslušné a to najlepšie rozhodnutie. Verím, že čoskoro bude všetko jasné," komentoval Sagan.

V horskej cyklistike jazdí Sagan za Specialized Factory Racing Team, tento víkend ho čakajú preteky cross country vo francúzskom Marseille.

Tridsaťštyriročný jazdec by sa v horskej cyklistike rád zúčastnil na OH v Paríži, pre nízke umiestnenie Slovenska v rebríčku UCI je však jeho jediná šanca zisk voľnej karty.