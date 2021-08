Sagan prinesie aj sponzora, nový tím ho privítal v slovenčine

Spoločne so Saganom budú v rokoch 2022 a 2023 pôsobiť v zoskupení aj Poliak Maciej Bodnar a Talian Daniel Oss, informoval o tom oficiálny web tímu.

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Peter Sagan podpísal zmluvu na dva roky s francúzskym tímom TotalEnergies. V utorok to potvrdil manažér organizácie Jean-René Bernaudeau.

"Na angažovanie Petra sme náležite hrdí. Jednoznačne je to jeden z najpopulárnejších jazdcov sveta a veľký talent. Táto zmluva jednoznačne potvrdzuje naše športové ambície, Peter je veľmi súťaživý a určite nám prinesie víťazstvá," povedal Bernaudeau, ktorý by chcel do roku 2023 získať status WorldTour tímu.