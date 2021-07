Prečo Sagan odcháda z Bory? Život je zmena, tvrdí

O Saganovi sa hovorí, že by mal prestúpiť do francúzskeho prokontinentálneho tímu TotalEnergies, Ackermann by sa mal stať posilou tímu UAE Emirates.

„Peter sa rozhodol pre možnosť, ktorá viac pasuje jeho myšlienkam. Úplne ho rešpektujem. Ale je to pre nás veľká škoda, pretože je súčasťou nášho príbehu a výrazne sa pričinil o rozvoj tímu. Za to mu budeme vždy vďační,“ vravel Denk.

"To, že malý tím ako je ten náš, bol schopný pred piatimi rokmi podpísať úradujúceho majstra sveta Petra Sagana nebolo len splneným snom. Pre mňa to bola senzácia a najlepšia vec, ktorá sa mohla stať tímu aj sponzorovi.

S Petrom sme zažili významné športové úspechy a nezabudnuteľné momenty. Bol pre nás inšpiráciou a skvelým ambasádorom. Napriek tomu sa nikdy nezmenil a zostal skromný a priateľský," povedal zakladateľ značky BORA Willi Bruckbauer.

TotalEnergies zmluvu nepotvrdila

Bora potvrdila, že obaja cyklisti si so sebou berú aj pretekárov, ktorí patrili do ich tréningovej skupiny. So Saganom by mali odísť aj jeho starší brat Juraj, Erik Baška, Daniel Oss či Maciej Bodnar.