Merckx kritizuje belgický talent. Ten však na MS lídrom nebude

Na svetovom šampionáte to však už vyšlo. Tento raz bolo načasovanie ideálne. Belgičan Greg van Avermaet sa nedokázal Sagana udržať a slovenský cyklista si po vydarenom útoku došiel pre prvý z troch titulov majstra sveta.

Na olympiáde v Tokiu skončil druhý za Richardom Carapazom a pred piatimi dňami získal striebornú medailu v časovke na majstrovstvách sveta. Zdolal ho len najväčší favorit Filippo Ganna, aj to len o šesť sekúnd.

"Už to nie vtipné. Ďalšia strieborná medaila... Som trochu sklamaný, ale nie z môjho výkonu. Z toho som šťastný, nerobil som chyby a zdolal ma iba absolútny špecialista na časovku," cituje van Aerta aj web cyclingweekly.com.

Evenepoel jazdí na seba, tvrdí legenda

Jazdec tímu Jumbo-Visma bude lídrom belgického tímu, v ktorom figurujú aj víťaz klasiky Miláno - San Remo Jasper Stuyven či talentovaný Remco Evenepoel.

A hoci má 21-ročný cyklista na konte už 21 profesionálnych víťazstiev, belgická legenda Eddy Merckx nie je z jeho správania príliš nadšená.

Evenepoel na majstrovstvách Európy frustrovane reagoval na taktiku Sonnyho Colbrelliho, ktorý mu nechcel striedať. Na pretekoch Okolo Beneluxu sa zase dostal do sporu s krajanom Giannim Vermeerschom.

Občas pôsobí arogantne a rýchlo si zvykol na pozíciu lídra.

"Ak je skutočne len jeden líder, nemali by ste so sebou Evenepoela brať. Jazdí na seba, videli sme to na olympiáde," povedal Merckx pre Het Nieuwsblad.