Jazdiť proti Peťovi Saganovi je stále ako sci-fi, vraví Čanecký

Ako prvý slovenský cyklista štartoval pred trinástim rokmi na 'malej' Tour de France a dodnes mu patrí najlepší slovenský výsledok v celkovom hodnotení. Teraz je MAREK ČANECKÝ pri zrode nového slovenského kontinentálneho tímu RRK Group Pierre Baguette Benzinol, ktorý chce pomôcť s napredovaním mladých talentovaných cyklistov. "Chceme sa spolupodieľať na vývoji mladých pretekárov. Mladý pretekár po jednej sezóne v takomto tíme má väčšiu šancu presadiť sa a posunúť ďalej," vraví 34-ročný slovenský reprezentant.

V tejto sezóne budete jazdiť v drese nového slovenského tímu RRK Group Pierre Baguette Benzinol. Čo prináša a aká je jeho filozofia? Bol som v minulosti pri vzniku podobného projektu. Bol to tím BMC Amplatz v Rakúsku, ktorý vznikol ako amatérsky tím, neskôr získal kontinentálnu licenciu a dostal sa do kolotoča súťaží. Od nás budú už tento rok nejaké očakávania. Zakladateľom tímu je Boris Horvát. Oslovil ma vlani a vysvetlil mi svoje plány. Pýtal sa ma, či by som mu nepomohol. Už vlani to nebolo len o jazdení, ale pomáhal som vybaviť aj nejaké preteky. Teraz prišiel ako športový riaditeľ Juraj Sagan a je to pre nás veľká pomoc. Dobrý marketingový ťah. Keď sa niekam hlásime, je pre nás ľahšie sa tam dostať s Jurajom Saganom. Na preteky sa hlási množstvo tímov a organizátor si vyberá, koho pozve.

Juraj Sagan spomínal, že podstatou je rozvoj mladých cyklistov a umožniť im pokračovať v kariére. Chýba to na Slovensku? Ja som to ešte zachytil, keď končila Podbrezová. Pred pár rokmi to bol u nás najlepší tím. Kam prišli vyhrávali. Darilo sa im v Srbsku, v Čiernej hore, v Turecku. Bol to tím, ktorý mal svoju kvalitu a jazdili v ňom mladí aj starší pretekári. Fungovalo to na vysokej úrovni. Mladí vtedy mali väčšiu šancu uchytiť sa. Keď prechádzali z juniorskej kategórie mohli ísť aj do Dukly alebo do Podbrezovej.

Pre juniorov vtedy prakticky nebola možnosť ísť jazdiť do zahraničia. Aj Peter Sagan najskôr začínal cyklokrosom za Podbrezovú a potom prešiel do Dukly. Pre mladých je to odrazový mostík. Na súťažiach ich čakajú väčšie objemy, štýl aj sa inak preteká a od starších pretekárov sa môžu niečo naučiť. Mladý pretekár po jednej sezóne v takomto tíme má väčšiu šancu presadiť sa a posunúť ďalej. Bez takejto možnosti by sa musel prebíjať sám. Často to tak aj je, že ak nemá výsledky ako Sagan, musia zaňho rodičia zaplatiť, aby mal v nejakom zahraničnom tíme kvalitný súťažný program. Môže to stáť aj 10-tisíc eur. Chceme sa spolupodieľať na vývoji mladých pretekárov, aby sa presadili a v budúcnosti mohli reprezentovať Slovensko na šampionátoch a veľkých pretekoch.