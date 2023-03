Prvý raz budú stáť Saganovci proti sebe. Bude to niečo nové, vraví Juraj o súboji s Petrom

BRATISLAVA. Ešte pred pár mesiacmi šliapal na pretekoch Okolo Slovenska či na majstrovstvách sveta, kde sa ukázal v úniku. Už vtedy vravel, že vnútorne cítil, že je to jeho posledný rok.

„Je to iné ako v pozícii pretekára. Je to pre mňa niečo nové a teším sa na to. Musím poďakovať Jánovi Valachovi za cenné rady,“ opisuje starší z bratov Saganovcov.