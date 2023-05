To je kruté, vravel komentátor. Na Gire po veľkej dráme únik prehral

Alessandro De Marchi a Simon Clarke ešte do posledného kilometru vstupovali s pomerne nádejným náskokom, ale napokon o víťazstvo nebojovali.

Už tradične to skúsil na dlhý šprint Fernando Gaviria, vytvoril si náskok, ale v závere mu došli sily a prehnali sa cez neho až štyria pretekári.

Momentka zo 6. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2023. (Autor: TASR/ LaPresse via AP)

Pri stúpaní na Picco Sant'Angelo sa od vedúcej skupiny odtrhli De Marchi s Clarkom. Talian vyhral druhú horskú prémiu a získal do klasifikácie o najlepšieho vrchára 9 bodov. Pelotón postupne zrýchlil a znižoval stratu.

Prvú rýchlostnú prémiu v Sant'Antonio Abate vyhral Quarterman pred Gavattim a pripísal si 12 bodov do bodovacej súťaže. Úvodná vrchárska prémia vo Valico di Chiunzi sa pre zmenu stala korisťou Gavattiho.

Bol to nesmierne tesný súboj, no 250 metrov pred cieľom pelotón duo dostihol a rozhodovalo sa v hromadnom špurte, v ktorom triumfoval Pedersen.

"Je skvelé, že po zisku vavrínu na Tour de France i Vuelte sa mi podarilo vyhrať etapu aj na Gire. Splnili sme cieľ, s ktorým sme išli na talianske cesty. Dnešná etapa bola náročná a museli sme tvrdo pracovať, aby sme dostihli vedúce duo.

Chalanov z úniku je mi ľúto, že to nedotiahli do úspešného konca, no aj taká býva niekedy cyklistika," uviedol Dán v rozhovore pre Eurosport.

Priebežné celkové poradie po 6. etape