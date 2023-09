Kuss si udržal dres lídra, ale kolegovia naňho tlačia. Nie je to voči nemu fér, vraví legenda

ALTO DE L’ANGLIRU, BRATISLAVA. Ak by cyklistické peklo existovalo, mohlo by pripomínať údel pretekárov na Alto de l’Angliru (1558 m). Šliapete do pedálov z celej sily, snažíte sa a máte pocit, že ste na mieste.

Kuss: Aj ja chcem svoju šancu

Ale cieľom prešiel bez veľkého víťazného gesta. Na jeho zadnom kolese bol nalepený Jonas Vingegaard. Cez cieľ prefrčali ako nič. O pár sekúnd za nimi prešiel aj Sepp Kuss. Trojica Jumbo-Visma si v cieli pogratulovala.

Prvé tri miesta obsadili aj v etape s cieľom na Tourmalete. Prvé tri miesta im patria aj v celkovom poradí. Červený dres má stále pretekár, od ktorého by to čakal málokto. Američan Kuss.

„Nečakal som, že by som tu mohol byť v takejto pozícii, a to je na tom to pekné. Prišiel som bez veľkých očakávaná, a zrazu mám na sebe tento krásny dres. Objavil som novú úroveň sebadôvery a pretekárskeho inštinktu. Je to aj pre mňa niečo nové,“ usmieval sa v cieli Kuss.