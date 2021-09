Počas pandémie stratil motiváciu. Na Slovensku zaskočil aj Sagana

Bolo to veľmi tesné, ale som veľmi šťastný, že som po dlhom čase vyhral. Je to pre mňa veľká úľava," uviedol Halvorsen v rozhovore pre akreditované média.

Pre pandémiu koronavírusu toho však v ružovom drese amerického tímu príliš veľa neodjazdil. Dokopy absolvoval len desať súťažných dní a jediné etapové podujatie s názvom Tour Down Under.

Šéf tímu Uno-X Jens Haugland pre web Aftenposten.no na adresu Halvorsena povedal, že patrí medzi najrýchlejších šprintérov sveta. V sobotu sa to potvrdilo a nórsky Pro tím mohol oslavovať deviate víťazstvo v sezóne.

Rovnaký počet má napríklad aj austrálsky World Tour tím BikeExchange, ktorý však počas roka obieha prestížnejšie a náročnejšie podujatia.

Sagan má k dobru dve sekundy

Napriek víťazstvu Halvorsena zožal najväčší aplauz Peter Sagan. Ten si na pódiu obliekol hneď tri cenné dresy - žltý pre lídra pretekov, zelený pre lídra bodovacej súťaže a tiež dres pre najúspešnejšieho Slováka.

"Stále je to o sekundy, o ktoré však teraz vediem ja. Dobre je, že Deceuninck odtiahol posledné tri etapy a my máme na starosti len poslednú. Určite ešte nie je nič rozhodnuté a treba bojovať až do konca. Bude to napínavé," uviedol Sagan.