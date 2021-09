Sagan si oblečie žltý dres. O víťazovi rozhodla až cieľová fotografia

Etapa vyvrcholila hromadným špurtom, v ktorom vyhral Halvorsen tesne pred Grovesom.

Sagan finišoval tretí a vďaka bonusovým sekundám sa dostal v celkovom poradí pred doterajšieho lídra Alvara Joseho Hodega z Kolumbie.

Sagan má hneď tri dresy

Považská Bystrica bola etapovým centrom pretekov Okolo Slovenska prvýkrát od roku 1980.

"Hlavne dnes pršalo a bolo dosť zima. Na šprintérskej prémii sa mi podarilo získať dve bonusové sekundy. Dojazd v Považskej bol ale dosť technický a cesty boli mokré. Vedel som, že v závere musím byť vpredu, ale možno sme boli až príliš, keďže vyhral pretekár, ktorý šprintoval zozadu," opisoval finiš Peter Sagan.

Slovenský cyklista získal žltý dres pre lídra celkového poradia, ale drží aj zelený pre prvého v bodovacej súťaži i tretí pre najlepšieho slovenského pretekára.

"Je to super, ale stále je to len o sekundy. Nič nie je rozhodnuté. Treba bojovať do konca. Zajtra to ešte bude napínavé," doplnil Sagan pred záverečnou etapou.