Vodič Quick-Stepu spôsobil pád, Alaphilippe sa zvíjal od bolesti

BRATISLAVA. Do cieľa belgickej klasiky Brabantský šíp zostávalo 21 kilometrov, keď cyklisti vstupovali do záverečného okruhu. Ako prvá preťala priestor cieľa vedúca sedemčlenná skupina, pelotón strácal minútu.

Po chvíli jazdy s tímovým kolegom Driesom Devenynsom však z bicykla opäť zosadol. Preteky nedokončil, rovnako ako napríklad aj Talian Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe), ktorý tiež doplatil na manéver vodiča.

Belgický športový portál sporza.be následne informoval, že za volantom bol športový riaditeľ Quick-Stepu Geert Van Bondt. Aj on sa k situácii vyjadril:

"Vedúca skupina mala náskok jednej minúty. Ineos a tiež my sme dostali znamenie, že je povolené prejsť dopredu za vedúcou skupinou.

V cieľovom priestore sme zatrúbili na jazdcov, išlo to celkom dobre. Až pokiaľ sa jeden pretekár otočil a išiel trochu mimo 'svoju čiaru'. Narazil do nášho auta a potom to už skutočne nie je sranda.