Slovenky vybojovali v Chorvátsku prvé spoločné pódium

„Je to naše prvé spoločné pódium odkedy spolu jazdíme,“ reagovala pre Sportnet Števková.

BRATISLAVA. Len pred pár dňami sa vrátili do Európy z náročných pretekov Cape Epic v Juhoafrickej republike a už stáli na štarte znova.

Na víťaznú dvojicu Janina Wurstová (Švajč.), Roda van Doornová (Hol.) stratili necelých 20 minút. Na striebornú priečku stratili Slovenky 11 minút.

Preteky sú zaradené aj do kategórie UCI S1 a Števková by do svetového rebríčka mohla získať ďalšie body. Vo veku 48 rokov je v horskej cyklistike unikátom. Vo svetovom rebríčku v disciplíne Marathon je na 27. mieste. Medzi súperkami je suverénne najstaršia.

A najvyššie je spomedzi Sloveniek aj vo Svetovom rebríčku v cross country.