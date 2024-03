Po páde si myslela, že je koniec. Slovenkám sa na Cape Epic znovu darilo

Sú to podobné preteky ako Tour de France. S tým rozdielom, že sa jazdí na horských bicykloch a v divokej prírode. Cape Epic trvajú osem dní. Od nedele po nedeľu.

Po páde si myslela, že je koniec

„Od môjho prvého štartu na Cape Epic prešli preteky vývojom. Zlepšila sa organizácia, propagácie, zmenila sa trasa. Koncept však zostal rovnaký. V roku 2022 sme s Martinou boli prvým slovenským ženským párom na Cape Epic.

Dokončili sme preteky v kategórii ženy Elite na šiestom mieste. Vlani sme si vylepšili umiestnenie na piate miesto. Sú to náročné preteky, na ktoré sa radi vraciame,“ opisovala Števková pre portál mtbs.cz.

Unikátny je formát. Ide o súťaž dvojíc, ktoré musia etapy absolvovať spoločne. Cape Epic sú známe aj prašnými cestami a náročnými podmienkami v Juhoafrickej republike.

"Vždy je to o dvojici, a to je na tom unikátne. Je to osem dní jazdenia v atraktivnom prostredí a teréne s výnimočnou atmosférou. Tu netvoria len ľudia okolo pretekov ale aj príroda, v ktorej sa jazdí," opisuje Števková.