Dvakrát spadol a stratil veľa času. Pódium je pekelne ďaleko, vraví

Thomas spolu so Slovincom Primožom Rogličom (Jumbo-Visma) doplatili v druhej etape na mokrú vozovku na kruhovom objazde. Brit spadol aj v siedmej spolu s jeho spolujazdcom Kimom Heidukom.

"Nikdy nepoviete, že už je úplne po všetkom. Môžem sa dostať do jedného úniku a zvýšiť svoje šance, no povedal by som, že pódium je teraz pekelne ďaleko.

Myslím si, že je to skôr o tom, aby sme sa znovu sústredili na každý deň. Potrebujeme využiť príležitosti, ktoré sa tam naskytnú a uvidíme ako to bude vyzerať," povedal Thomas podľa agentúry DPA.