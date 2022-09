Vernon ustál tlak súperov, dres najlepšieho vrchára získal Slovák

V stredu bola na programe etapa zo Šamorína do Trnavy. Dĺžkou 142,3 km bola jednoznačne najkratšia z tohtoročného itinerára pretekov, pokiaľ neberieme do úvahy prológ v uliciach Petržalky.

Jeho šance na víťazstvo boli mizivé, no bojoval aspoň o červené číslo pre najbojovnejšieho jazdca. To však napokon organizátori pridelili Štočkovi.

"Veľmi som chcel ísť do úniku a vyhrať vrchársku prémiu, lebo som vedel, že potom mám istý dres. Som rád, že sa to podarilo. A to, že som sa stal najbojovnejším pretekárom, tak to je iba bonus," povedal pre RTVS.

Únik bol definitívne dostihnutý päť kilometrov pred cieľom, pričom tempo udával stále Martin Svrček a zároveň pripravoval pozíciu tímovým kolegom.

V špurte ukázal svoju silu Vernon a dosiahol svoj tretí triumf v kariére. Paradoxom je, že tentokrát mu spolupráca s Michaelom Morkovom nevyšla najlepšie a Vernon mal čo robiť, aby za sebou udržal súperov.

Priebežné celkové poradie

