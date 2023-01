Namiesto súperov bojoval najmä so zdravím. Baška ukončil kariéru

Celkovo šesť sezón strávil v tíme World Tour. V roku 2016 prestúpil do tímu Tinkoff a následne spolu s bratmi Saganovcami pôsobil päť sezón v tíme Bora-Hansgrohe. Na podujatie Grand Tour sa ani raz neprebojoval.

"Posledné dva roky boli moje najťažšie obdobie. Zápasil som s formou aj zdravím. Často som mal rôzne choroby alebo zimnicu v pretekoch a ďalšie veci spojené od toho covidu. Tak som sa rozhodol, že to ukončím," povedal.

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Erika Baška sa rozhodol ukončiť svoju profesionálnu kariéru. Oficiálne to potvrdil v rozhovore pre TA3.

Ešte predtým sa v roku 2015 stal majstrom Európy do 23 rokov, keď najlepšie zvládol špurt v estónskom Tartu. To mu otvorilo dvere do veľkej cyklistiky.

"Najviac si pamätám na to, keď som sa stal majstrom Európy alebo keď som prvý rok medzi profíkmi v Tinkoffe vyhral Handzame Classic v Belgicku.

V Bore sme často sťahovali úniky a pomáhali Peťovi Saganovi alebo Rafalovi Majkovi. A keď sa im podarilo zvíťaziť, tak pre nás to bola odmena za celodennú prácu," povedal 29-ročný Baška.

V posledných dvoch sezónach bojoval s následkami ochorenia Covid-19 a stratil miesto v tíme Bora-Hansgrohe. O reštart svojej kariéry sa pokúsil v kontinentálnom tíme Dukla Banská Bystrica, ale nešlo to podľa jeho predstáv.

"Chcel som dať tomu ešte šancu a vidieť, či sa to bude zlepšovať alebo nie. Skúšal som, ale trápil som sa a ten efekt z toho už nebol," priznal.

Naposledy sa predstavil v pretekoch v auguste minulého roka, ale európsky šampionát, ktorý hostil nemecký Mníchov, nedokončil.

Teraz sa chce postupne zaradiť do bežného života.

"Začal som pracovať v bratovej firme v odvetví, čo som aj vyučený a to je výroba na CNC strojoch. To sú počítačom riadené stroje, ktoré vyrábajú súčiastky.

Snažím sa zaradiť do bežného života, ale možno o pár rokov bude nejaká príležitosť odovzdať skúsenosti a pomôcť novej generácii," dodal.