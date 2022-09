V Banskej Štiavnici vyhral Ír Ryan, Slováci zaostali

"Bol to veľmi náročný deň. Dobre sme kontrolovali únik a tím odviedol dobrú prácu. Stúpania nám zobrali veľa síl. Boli dosť obtiažne. Záverečné stúpanie bolo zaujímavé tým, že sa šlo po dlažobných kockách. O to to bolo náročnejšie," povedal v prvom rozhovore pre RTVS Ryan.

Ryan patri medzi veľké talenty. Má len 20 rokov. Pred pár týždňami skončil na mládežníckej Tour de France (oficiálne sa preteky volajú Tour de l'Avenir) na 4. priečke.

Vďaka víťazstvu sa posunul na Okolo Slovenska v celkovom poradí na 5. priečku.

Žltý dres si udržal Quick - Step

Novým lídrom sa stal český reprezentant Josef Černý.