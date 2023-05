Z veľkej výhody nebolo nič. Roglič trpel a na Gire sa opäť mení líder

Dlho sa zdalo, že najlepšie karty má v rukách Primož Roglič, ktorému v päťčlennej skupine najlepších robil spoločnosť tímový kolega Sepp Kuss. Slovinec to však nevyužil a doplatil na vlastnú slabšiu kondíciu.

V boji o víťazstvo si to napokon rozdali Portugalčan Joao Almeida a niekdajší víťaz Tour de France a dvojnásobný olympijský víťaz z dráhy Geraint Thomas.

V dramatickom špurte do kopca mal napokon viac síl Almeida, no do ružového dresu lídra pretekov sa opäť oblečie Thomas. Roglič napokon len minimalizoval škody a napokon finišoval s mankom 25 sekúnd.