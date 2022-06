Rýpe do hviezdy UFC. Urážky na rodinu? McGregor zareagoval: Si totálny lúzer

Bývalý viacnásobný titulový vyzývateľ najnovšie pre portál MMAFighting svoje ambície zopakoval a priniesol aj vlastnú verziu o tom, prečo na jeho výzvu doposiaľ McGregor neodpovedal.

„Conor nechce zápasiť. Ak by mal naozaj záujem, niečo by povedal. Najskôr by asi urazil moju mamu alebo niekoho z mojej rodiny. Je to pre neho typické, on ten zápas ale nechce. Asi dúfa, že keď bude ticho, tak sa tomu vyhne,“ uviedol v rozhovore s novinárom Damonom Martinom 37-ročný bojovník.

Masvidalovi sa nepáči, ako sa v minulosti k jeho problémom so zákonom McGregor vyjadroval.

„Jediná vec, o ktorú má (Conor) teraz záujem, je kokaín. Je to však v poriadku, nech robí, ako uzná za vhodné. Má slobodnú vôľu. Nech ale potom nerozpráva, že je bojovník a hlavne, nech sa už viac nestará do mojich vecí.

Kiežby sme sa stretli v klietke, kde by som mu všetko mohol poriadne vysvetliť. On však dobre vie, že by to pre neho neskončilo dobre.“