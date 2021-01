Chovan, Réway a ďalší sa na zamrznutom jazere vrátili do detských čias

„Bola to pre mňa veľmi pekná spomienka. Išlo mi hlavne o to, aby to zažil aj môj malý syn. Trochu sme si zakorčuľovali a ja som rád, že aspoň mohol vidieť, ako to kedysi fungovalo a čo robil jeho ocino v detstve celé dni,“ pousmial sa kapitán HC Košice Michal Chovan.

Aj s pár ďalšími spoluhráčmi sa rodák zo Zvolena pripravoval na šláger proti Slovanu (0:1) v štýle Winter Classic.

„Bol so mnou aj Martin Réway a ďalší spoluhráči. Dohodli sme sa, že sa tam stretneme a trochu sa aj takto odreagujeme. Išlo nám predovšetkým o zábavu,“ uviedol Chovan.

Hlavným motívom akcie bolo okrem pobytu na čerstvom vzduchu aj utuženie kolektívu.

„Účel to jednoznačne splnilo. Samozrejme, na ľade sme museli byť opatrní. Uvedomovali sme si, že nehráme v Steel Aréne. V zime aká je táto, musíme byť radi aj za taký ľad, na aký sme tam natrafili. Myslím si, že sme to ešte celkom dobre vystihli.“