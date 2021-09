Chorváti sa nespoliehajú na posledný duel. Proti Slovákom sa už vráti Modrič

Chorváti vydreli úspech na Slovensku 1:0, no skóre si výrazne zlepšili najmä v Splite na úkor balkánskeho rivala zo Slovinska, ktorému v utorok odplatili marcovú prehru.

Na záverečný turnaj do Kataru sa priamo prebojuje iba víťaz skupiny, pričom pri rovnosti bodov je prvé kritérium práve skóre.

Domácich dostal do vedenia v prvom polčase Marko Livaja, po zmene strán sa presadil Mario Pašalič a veľkú hodnotu môže mať v konečnom účtovaní aj gól striedajúceho Nikolu Vlašiča v nadstavenom čase.

Toto je krok správnym smerom, ak budeme takto pokračovať, bude to v poriadku," povedal pre portál HRT 54-ročný Dalič, ktorý na MS vo futbale 2018 doviedol Chorvátov až do finále

Ivušič narobil príjemné starosti

Chorvátsko aj Rusko majú na konte trinásť bodov. V Splite sa stretnú až v novembri, predtým na obe mužstvá čaká októbrový dvojzápas.

"Proti Rusom nechceme bojovať doma na nože. Oni hrajú doma so Slovenskom a v Slovinsku. My sa predstavíme na Cypre a privítame Slovensko, takže by sme mohli vyťažiť o čosi viac bodov.

Nerozhoduje len záverečný súboj," zdôraznil chorvátsky kouč, ktorý sa v nasledujúcom asociačnom termíne môže tešiť na návrat kapitána a kľúčového stredopoliara Luku Modriča po zranení.