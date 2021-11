Bola nezastaviteľná. Benčičová medzi zápasmi oddychovala pol hodiny

PRAHA. "Prepáčte, ale verím, že nás prídete zajtra podporiť," zaznelo v slovenčine po zápase Česka so Švajčiarskom vo finále Pohára Billie Jean Kingovej v Prahe. Vetu vyslovila švajčiarska reprezentantka a zrejme najväčšia hviezda dňa Belinda Benčičová. Iba niekoľko minút pred týmto výrokom totiž dvojnásobne zmarila šance domáceho Česka na triumf. Záver skupinovej časti prestížneho podujatia priniesol to najatraktívnejšie stretnutie. Domáce Češky s jedinou účastníčkou nadchádzajúceho Turnaja majsteriek, ktorá prišla do Prahy, Barborou Krejčíkovou, čelili Švajčiarkam.

Tie podporila olympijská šampiónka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová. Hrala po pol hodine Celé stretnutie týchto dvoch krajín sa začalo lepšie pre Česko. Markéta Vondroušová v súboji tímových dvojok zdolala Viktoriju Golubicovú. Ďalší zápas už priniesol očakávaný duel Krejčíkovej s Benčičovou.

Priamo z Prahy píše reportérka Sportnetu Jana Sedláková.

Švajčiarka viedla už 5:2, mala dokonca setbal, no potom sa Krejčíková nadýchla k obratu a vybojovala si tajbrejk. V ňom však získala iba dva body a prvý set tak šiel do rúk Benčičovej. Tá mala aj v druhom sete mierne navrch. A keď získala brejk na 4:3, bolo rozhodnuté. Z tejto straty sa už Češka nedostala. Zo záverečnej štvorhry tak bol najdôležitejší zápas. Mal rozhodnúť o posledných semifinalistkách. Pred ťažkou úlohou stáli obaja kapitáni. Za Švajčiarsko mali pôvodne nastúpiť Jil Teichmanová a Stefanie Vögeleová. No v prípade tejto dvojice sa dalo očakávať, že ak to bude zápas o všetko, zostava sa ešte zmení. A švajčiarsky kapitán Heinz Günthardt spravil riskantný krok. Do boja poslal namiesto oddýchnutej Vögeleovej opäť Benčičovú. Tá teda mala sotva pol hodiny oddychu medzi zápasmi.

Keď hlásateľ pri rozohrávke deblových tímov predstavoval jednotlivé účastníčky, pozorný divák sa možno i zasmial. To isté predstavenie, ktoré hovoril pred približne dvoma hodinami, znelo pri Benčičovej opäť. Krejčíková mala hrať dva zápasy V ešte náročnejšej pozícii sa ocitol český kapitán Petr Pála. Ten pôvodne nominoval dvojicu Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Na papieri neexistuje momentálne silnejší tím. Veď na Turnaj majsteriek sa kvalifikovali ako jednotky. No poslať hrať o pol hodiny opäť Krejčíkovú? Odkedy patrí k absolútnej špičke aj vo dvojhre, často hovorí o tom, ako ťažko hľadá novú energiu.

Diskusie zrejme v českom tíme prebiehali do poslednej chvíle. Novinárom totiž najskôr prišla správa, že Barbora Krejčíková nepríde na pozápasovú tlačovú konferenciu hneď, ale až po štvorhre. Podobná informácia väčšinou znamená, že daná tenistka sa chystá hrať štvorhru. O niekoľko minút neskôr však prišla nová správa o tom, že Krejčíková sa pred médiá postaví už o niekoľko minút. Vzápätí český tím oznámil, že do boja posiela dvojicu Kateřina Siniaková a Lucie Hradecká.

Teda presne tú istú dvojicu, ktorá hrala proti Nemecku. "Bolo to spoločné rozhodnutie s kapitánom," komentovala svoju neúčasť vo štvorhre Krejčíková. "Spoločne sme si po zápase sadli a spýtal som sa Barči, ako sa cíti. A tak sme sa rozhodli, že nominujeme Kačku s Luckou," potvrdil jej slová kapitán Petr Pála. Chýbajú skúsenosti Krejčíkovej sa v úlohe tímovej jednotky vo dvojhre nedarilo. Ani proti Nemecku v zápase s Angelique Kerberovou nedokázala uspieť. No ak by niekto bol pred rokom povedal, že Krejčíková sa stane českou líderkou do dvojhry a kapitán ju nepošle hrať žiadnu štvorhru, zrejme by tomu veril málokto. Ešte takto pred rokom bola Krejčíková až 74. hráčkou sveta vo dvojhre a svetovou sedmičkou vo štvorhre. Dnes je v oboch poradiach tretia. Hviezda sa z nej stala doslova za niekoľko týždňov. Po tom, čo senzačne vyhrala Roland Garros, už len stúpa rebríčkom.

Barbora Krejčíková. (Autor: TASR/AP)

"Utieklo mi to o pár loptičiek, bolo to vyrovnané, ten zápas mal veľkú kvalitu. Ona je skúsenejšia a využila to," hodnotila Krejčíková zápas s Benčičovou. O minime skúseností s veľkými zápasmi hovorila v priebehu tlačovej konferencie viackrát. Faktom je, že práve Krejčíková dostala najťažšie možné súperky.

Za Nemecko prišla hrať bývalá svetová jednotka Kerberová a za Švajčiarsko Benčičová. Väčšinu tímov hviezdy tohto formátu nepodporili. "Mrzí ma, že som viac nepomohla tímu, ale všetky hráčky, ktoré tu hrajú, majú viac skúseností ako ja," priznala Krejčíková. Pomohla štvorhra Naopak, Benčičová je pre švajčiarsky tím dlhoročnou oporou vo dvojhre. Stáva sa však aj veľkou oporou do štvorhry. Hoci jej v rebríčku WTA patrí až 155. miesto medzi deblistkami, na olympiáde po boku Viktorije Golubicovej získala striebro. Neprekážalo jej hrať v Prahe ani dva zápasy prakticky hneď po sebe. "Veľmi to pomáha hrať štvorhru po dvojhre, človek sa dostane do rytmu. Je to záťaž pre telo navyše, ale už som si to natrénovala na olympiáde," povedala Benčičová s úsmevom.

Jej účasť vo štvorhre očakával aj český kapitán. "Belinda bola rozbehnutá ešte z predchádzajúceho zápasu. Bolo jasné, že ona musí hrať," poznamenal Pála. Reprezentačná bilancia Švajčiarky so slovenskými koreňmi je v tejto sezóne senzačná. Má štatistiku trinásť výhier a jediná prehra. Tá prišla v olympijskom finále práve proti Siniakovej s Krejčíkovou.