Bude mať plný kalendár. Barborík podpísal novú zmluvu s dvoma organizáciami

Prvýkrát príde jeho veľký návrat do Oktagonu už koncom marca, keď bude jedným z headlinerov turnaja Oktagon Prime 5, ktorý sa bude konať v X-BIONIC Sphere v Šamoríne.

Vojto by mal v priebehu najbližších dvoch rokov vstúpiť do najostrejšie sledovanej klietky na Slovensku a v Čechách celkom päťkrát, a to s jasnou ambíciou.

„Chcem sa stať šampiónom,“ potvrdzuje najvyššie ciele. Poľskí fanúšikovia MMA ho uvidia spolu na troch veľkých podujatiach organizácie KSW.