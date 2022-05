Dojímavé zábery. Priateľku požiadal o ruku priamo na ihrisku

VYHNE. V siedmej lige ObFZ Žiar nad Hronom došlo k milej udalosti. Brankár FK Vyhne Michal Prokaj požiadal priateľku o ruku priamo na ihrisku.

Zavolal ju, aby mu zobrala retiazku. Keď prišla, kľakol si.

„Vždy som to chcel urobiť netradične. Pôvodne som ju chcel o ruku požiadať na dovolenke, ale toto bol lepší nápad. Nezabudnem na to do konca života,“ krásny moment opísal budúci ženáč Michal Prokaj.