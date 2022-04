Strelil najkrajší gól. Víťazné dresy venoval deťom z detského domova

„Keď mi volal jeho manažér, myslel som si, že si robí srandu. Keď som to spracoval, prišlo mi to ako niečo fantastické. Aby mladý chlapec spravil takéto pekné gesto, to sa v dnešnom svete nevidí,“ uviedol Vladislav Fejo z Centra pre deti a rodiny Medzilaborce a pokračoval:

„Keď som pri odovzdávaní uvidel veľkú detskú radosť, dojalo ma to. Nečakal som až takú odozvu, veľmi milo ma to prekvapilo,“ dodal.

„Ak ešte niekedy budem mať možnosť pomôcť, urobím to. Musíme si pomáhať a za tú radosť v detských očiach to stojí,“ uviedol Artim, ktorý aktuálne oblieka dres treťoligistu Slávia TU Košice.

„Zatiaľ mi nič poriadne nepadlo, ale pokúšam sa. Keď to má prísť, príde to. Treba len poctivo pracovať, snažiť sa a podarí sa to,“ tvrdí.

Okrem dresov pre celé mužstvo vyhral Artim oficiálny reprezentačný dres s podpismi všetkých hráčov.

„Mojím snom je zatrénovať si aspoň raz so slovenskou reprezentáciou. Neviem, či je to možné, ale aj za malú chvíľu by som bol neskutočne vďačný. Keby som sa s reprezentantmi mohol aspoň stretnúť pri podpisovaní dresu, bolo by to fantastické,“ uzavrel strelec najkrajších gólov roka 2020 a 2021 v amatérskych súťažiach Branislav Artim.

