Súboj nezdolaných sa musí odložiť. Nesúdim nikoho, je to box, hovorí Ukrajinec

GANDIA. Skúsený ukrajinský boxer Oleksandr Usyk nesúdi britského súpera Tysona Furyho za to, že sa zranil počas tréningu na vzájomný zápas naplánovaný na 17. februára do saudskoarabského Rijádu.

Súboj o tituly svetového šampióna v ťažkej váhe organizácií WBC, WBA, WBO a IBF sa mal pôvodne konať v decembri 2023, no pre októbrový duel Furyho proti Francisovi Ngannouovi z Kamerunu prišlo k odkladu na február.

A teraz museli stretnutia opäť posunúť, teraz na druhú polovicu mája.

"Nesúdim nikoho, to sa stáva, je to box. Musíte to brať vážne a prejsť cez rôzne úskalia, aby sme sa dobre pripravili,“ povedal Usyk počas tréningového kempu v Španielsku.