Usyk na fronte videl ľudí bez končatín. Iní podľa neho vyzerali ako chodiace mŕtvoly

"Videl som ľudí bez rúk a nôh. Videl som tých, ktorí ešte mohli chodiť, no vyzerali ako chodiace mŕtvoly. Išiel som autom po meste.

Bolo to mŕtve mesto s nulovou energiou. Prešli sme okolo detského ihriska. Na zemi ležali hračky, no žiadne deti sa tam nehrali. Bolo to mŕtve,“ povedal Usyk.

Keď sa ocitol v prvej línii, mnohí ukrajinskí vojaci podľa neho nechápali, čo tam robí.

"Pýtali sa ma: 'Prečo si tu? Čo robíš? Ani niektorí generáli sem nechodia'. Povedal som im, že nie som žiadny generál, len obyčajný ukrajinský chlap ako oni.

Strávil som s týmito ľuďmi veľa času. Len málo z nich sú profesionálni vojaci. Nie sú pripravení na vojnu,“ podotkol 36-ročný rodák z Krymu.