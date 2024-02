Manny Pacquiao sa nepredstaví na OH v Paríži, dôvodom je vekový limit podujatia

LAUSANNE. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) neplánuje zmeniť pravidlá o vekovom limite pre olympijské súťaže na OH, legendárny Filipínec Manny Pacquiao tak nemôže štartovať pod piatimi kruhmi.

Aktuálne 45-ročný niekdajší pästiar ukončil kariéru v roku 2021, no zvažoval návrat do ringu a chcel súťažiť na OH v Paríži.

Aktuálny limit je 40 rokov, pred rokom 2013 to bolo len 34 rokov. Práve posun o šesť rokov umožnil bojovať Pacquiaovi o OH 2016 v Riu de Janeiro, no on si vybral politickú kariéru vo vlasti.