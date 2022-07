Skvelá správa. Na turnaji Usyk vs. Joshua 2 sa predstaví aj slovenský boxer

V rámci predzápasov vstúpi do ringu aj Košičan Jozef Jurko (9-6-1), ktorý sa bude musieť popasovať s neporazeným Ukrajincom Danielom Lapinom (5-0).

Daniel Lapin na svoje prvé KO v profesionálnom ringu zatiaľ stále čaká. Doterajších piatich súperov vybodoval.

Podujatie Usyk vs. Joshua 2: Rage on the Red Sea sa uskutoční 20. augusta v saudskoarabskej Džidde.