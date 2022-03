Svetový pohár v biatlone: Vo Fínsku triumfoval Francúz Fillon Maillet

Vedie o 157 bodov pred krajanom Emilienom Jacquelinom, tretia pozícia patrí Švédovi Sebastianovi Samuelssonovi, ktorý zaostáva o 172 bodov. Fillon Maillet takisto figuruje na prvom mieste v hodnotení disciplíny.

Šima spravil na strelnici jedinú chybu a vybojoval si prvé štyri body v tejto sezóne. Zároveň si pripravil solídnu východiskovú pozíciu do nedeľných stíhacích pretekov.

"Dnes to bolo dobré, cítil som trochu únavu po štafete, ale na trati aj na strelnici som sa cítil fajn. Konečne som uvoľnenejší, celkom mi to tam padá. Boli to rýchle preteky, preto boli menšie straty," povedal Šima pre portál slovenskybiatlon.sk.

Už menej sa darilo jeho dvom reprezentačným kolegom, Sklenárikovi s tromi nepresnými výstrelmi ušla stíhačka o 17 sekúnd, Bartko spravil ešte o jednu chybu navyše a zaradil sa hneď zaňho.

Výsledky rýchlostných pretekov SP na 10 km v Kontiolahti: