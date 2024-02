Vôbec ma neteší, že som najlepšia z tímu, vravela Kuzminová

BRATISLAVA. Keď naposledy štartovala Anastasia Kuzminová na majstrovstvách sveta v rýchlostných pretekoch, bola z toho obrovská radosť. Pri šampionáte v Östersunde ju trápilo zdravie.

Pred pretekmi ani nevedela, či nastúpi. Na trati nechala všetko, pritom dul riadny vietor. Kuzminová senzačne získala titul majsterky sveta.

„Prepáčte, ale nemôžem sa ani radovať nahlas,“ hovorila tichým a zachrípnutým hlasom pre RTVS.

„Neverila som, že by som ešte mohla vyhrať. Ale o to je to magickejšie, že sa to podarilo. Toto sú moje posledné majstrovstvá,“ šepkala.