Slovensko bojuje o medaily na MS v biatlone, bude však bez mužskej štafety

Slovensko vyslalo do nemeckého Oberhofu štyri ženy, no len dvoch mužov, keďže Tomáša Sklenárika vyradili zdravotné problémy.

Pódium jej uniká aj v prebiehajúcej sezóne, no Bátovská Fialková si vybojovala už šesť umiestnení v najlepšej desiatke vrátane dvoch štvrtých miest v šprinte a stíhačke v slovinskej Pokljuke. Pozíciu v SP si v Oberhofe nevylepší, keďže na MS sa prvýkrát nebude bojovať o body do celkového poradia.

"Náš cieľ je taký, aby Paulína vyjazdila prvú desiatku. Jej osobný je, samozrejme, medaila a my budeme veriť a dúfať, že ju získa. U Ivony by sme boli radi, ak by sa dostala späť do formy z konca minulej sezóny. V prebiehajúcej jej nejde dobre streľba. Dúfame, že sa trochu rozbehala v Pokljuke, dostala trocha voľna a môže zabojovať o body.

Mária s Júliou sú ešte mladé pretekárky a na tomto fóre sa ´rozkukávajú´. Júlia mala zopár dobrých výkonov v Pohári IBU, Mária zase na začiatku sezóny. Veríme v aspoň jeden výsledok do 60-ky, ale idú hlavne zbierať skúsenosti," povedal pre TASR generálny sekretár Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Patrik Kristlík.