Mám obavy, aby to nenasmerovalo biatlon do záhuby, vraví Peter Vozár o novinke

Osobnosti slovenského biatlonu, ktoré fanúšikovia poznali roky, pred touto sezónou svoju kariéru ukončili či prerušili a do novej sezóny tak nastúpia bez výnimky mladí reprezentanti. V niektorých prípadoch dokonca juniori bez skúseností zo Svetových pohárov. "Ideme do sezóny, kde nastupuje nová začínajúca generácia biatlonistov a našim cieľom je, aby sa títo športovci etablovali vo Svetovom pohári, aby sa ženám a Tomášovi Sklenárikovi podarilo zbierať bodované priečky," hovorí prezident Slovenského zväzu biatlonu PETER VOZÁR.

Ako bude vyzerať zostava slovenského tímu na prvých Svetových pohároch v tejto sezóne? V Östersunde budú štartovať štyri ženy: sestry Remeňové, Júlia Machyniaková a Ema Kapustová. Čo sa týka mužov, tak ako jediný muž nastúpi Tomáš Sklenárik. Do Hochfilzenu by mal prísť aj junior Benjamín Belicaj. V ďalších kolách by sa mohol k tímu pripojiť Damián Cesnek, ale všetko závisí od toho, či sa mu podarí vybojovať si kvótu pre štart na Svetovom pohári.

Belicaj teda v Östersunde nebude štartovať? Nie. Je toto hlavný dôvod, prečo Slovensko neobsadí miešanú štafetu? Aj keby boli dvaja muži, zrejme by sme ju nemohli postaviť, pretože sa v ten istý deň pôjde aj štafeta miešaných dvojíc a jeden pretekár by nemohol ísť dve štafety. Bolo by to na zvážení trénerov, či postaviť štafetu miešaných dvojíc alebo miešanú štafetu. Ak bude podobná situácia v priebehu sezóny, že by boli miešaná štafeta aj štafeta miešaných dvojíc v jeden deň, tak jednu z nich Slovensko neobsadí? V ďalším kolách máme ambíciu ich obsadzovať, preto potrebujeme, aby si Damián Cesnek vybojoval kvótu (právo štartu – pozn.), a aby sme mohli plnohodnotne obsadzovať štafetu miešaných dvojíc aj miešanú štafetu vo Svetovom pohári.

Už vlani trápili zdravotné problémy Henrietu Horvátovú. Vynechala veľkú časť sezóny. Tento rok znovu nie je v úvode zimy v tíme. Kedy sa vráti? Jej zdravotné problémy pretrvávajú. Má posunutú platničku na chrbtici. Pracuje s fyzioterapeutmi, cvičí a pracuje na stabilizovaní stavca, ale prvý trimester vo Svetovom pohári je pre ňu vylúčený. Bude otázka ako bude pripravená v novom roku. Neviem stopercentne potvrdiť, kedy sa do sezóny zapojí.