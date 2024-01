Na trati sa cítil dobre, chyby prišli na strelnici. Sklenárik mohol skončiť aj medzi najlepšími

OSRBLIE. Už úvodné preteky európskeho šampionátu potvrdili, že do Osrblia pricestovali aj biatlonisti, ktorí právom patria k svetovej špičke.

Šimon Adamov takisto štyrikrát minul, takisto trikrát v stoji, no pri slabšom behu mal takmer 10-minútovú stratu a skončil na 74 pozícii.

Na druhom mieste skončil Johan-Olav Botn. Medailu si vybojoval aj vďaka bezkonkurenčnému behu. Pred Sörumom mal takmer minútový náskok v bežeckom čase, no spravil dve strelecké chyby.

Na prvej streľbe urobil jednu chybu na štvrtom terči, no najhoršie mu vyšla prvá stojka, v ktorej chyboval dvakrát.

Nebyť nevydarenej streľby, na vyššie pozície sa mohol dostať Sklenárik. Rodák z Revúcej mal bežecký čas medzi najlepšími pretekármi, no na strelnici chyboval.

“Tým, že som šiel v prvej skupiny, lyže tlačili ten sneh, keďže bol čerstvvý. Robilo sa z toho mydlo. Potom to bolo už lepšie, no podmienky neboli jednoduché,” povedal pre RTVS Cesnek.

Prvý zo Slovákov štartoval Damián Cesnek, ktorý pretekal s číslom osem. Na jednej strane to bola nevýhoda, pretože pred pretekmi napadol čerstvý a neupravený sneh.

"Strata na Botna bola veľká. Robím to, na čo mám. Trať sa postupne začala rozbíjať, všetci máme také isté podmienky. Priestor na výhovorky tu nebude,” priblížil. Štvrtok má určený na regeneráciu, v piatok ho čaká šprint.

Na tretej položke vybielil všetky terče, no ušiel mu potom posledný dvadsiaty výstrel. “Na trati som sa cítil dobre, škoda streleckých chýb, bolo ich viac ako som čakal,” povedal Sklenárik pre RTVS.

Z výkonu má zmiešané pocity. Patril k najhorším strelcom a musel zaplatiť nováčikovskú daň, keďže k seniorom prechádza v tejto sezóne:

“Stojky ma mrzia tiež. Cítil som, že ich mám pod kontrolou, no nebolo to tak. Bežecky to bolo fajn. Časy boli vystupňované. Mrzí ma, že na strelnici som podal zlý výkon."

Bežecky bol na tom Cesnek na rovnakej úrovni ako jeho kolega Šimon Adamov. Na najrýchlejšieho Botna stratili šesť a pol minúty na bežkách.