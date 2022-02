Prežívajú najlepšiu sezónu. Olympijské miestenky však vybojovali kolegom

„Biatlonu sa venujeme od jedenástich rokov. Na základnej škole nás pani učiteľka priviedla k cezpoľnému behu a tam sme stretli trénera, ktorý nás pozval, či by sme nechceli skúsiť biatlon. Zapáčil sa nám, je to veľmi pestrý šport, nikdy neviete ako to celé vypáli a akú priečku obsadíte,“ vraví Mária.

Na tréningoch sa podporujú, na súťaži sú súperky a nič si nedarujú.

„Určite je medzi nami rivalita. Teraz sme si to vyskúšali na juniorskom šampionáte v Pokljuke, kde sme sa stretli na strelnici pri poslednej streľbe, obe sme netrafili jeden terč a v poslednom kole sme si to navzájom rozdali. Vôbec to nebolo tak, že by som to nechala sestre. Bojovali sme,“ hovorí Mária.

Do cieľa bežali takmer bok po boku. Bol to ostrý súboj do posledných metrov. Zuzana si nakoniec o jednu sekundu vybojovala desiatu priečku, Mária skončila tesne za ňou jedenásta.

Remeňové len pred pár dňami absolvovali dva šampionáty po sebe. Najskôr európsky juniorský a následne aj otvorené majstrovstvá Európy.