KOMENTÁR: Stačilo priznať si chybu, covid môže Fialkovým zničiť kariéru

Ochoreli. Pod tlakom okolností, možno aj viny, že niečo zanedbali, priamo v karanténe trénovali. Ešte stále nie celkom fit. Lebo to je to moderné – bojovať, prekonávať sa, byť vzorom.

Túto hádanku vedci stále len odkrývajú. Celá pravda je ešte vzdialená, no už je jasné, že je zákerný. A môže vás poznačiť nie na dva týždne ale nadlho. Možno aj na celý život.

Americkí vedci zistili, že práve asymptomatický priebeh zvyšuje riziko zápalov srdcového svalu a následkov na celý život. Rovnako môže vírus poškodiť pľúca. Základné aktíva každého športovca. Že je to nebezpečné, je známe už od leta. A návrat po prekonaní covidu musí byť postupný a opatrný.

Cesta do pekla

Presný opak toho, čoho sa dopustili Fialkové v snahe čo najskôr naskočiť do sezóny a ukázať výsledky. Ak by o pozitívnom teste otvorene hovorili, možno by dospeli k názoru, že rýchly návrat je v tomto prípade cesta do pekla. Ukázali im to až štyri kolá Svetového pohára, kde potili krv, no aj tak im súperky utekali.

Bojovať, nevzdávať sa, prekonávať sa je chvályhodné. Na prvý pohľad je to silné, pretože presne to sa od osobnosti očakáva. Mať silný charakter a nezložiť sa pred prekážkami. Ukázať obyčajným smrteľníkom, ako sa s nimi dokáže vyrovnať.

Bohužiaľ, v tomto prípade je to skôr príklad toho, ako je Covid-19 zákerný, a s akou opatrnosťou treba k tomu pristupovať. Lebo v hre je viac ako dvojo vynechaných pretekov. V hre nie je sezóna, ale kariéra.

Lekári síce ani teraz po vyšetreniach u Fialkových nič závažné nezistili, no po dvoch mesiacoch od prekonania ochorenia sa ich stav stále nezlepšil – v najvyššej záťaži ich telo nefunguje tak ako kedysi.