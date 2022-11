Belgicko si v prípade výhry spečatí postup do osemfinále majstrovstiev. V úvodnom dueli porazilo Kanadu zásahom Batshuayia, v záverečnom bude čakať Belgičanov európsky súboj s Chorvátskom.



Maroko by si rado udržalo nádej na vyraďovaciu časť. Remíza s Chorvátskom mnohých prekvapila, africká krajina by na deľbu bodov rada nadviazala.