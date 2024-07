Úvod dobrý, výsledok však sklamal. Slováci sa na kvalifikáciu nenaladili dobre

Slovenský štartér Samuel Holekši odhádzal tri zmeny, v ktorých povolil iba jeden dobeh. Do štvrtej poslali tréneri na kopec Samuela Deáka.

Slováci tak opäť siahli k zmene na kopci a na dve zmeny im dodal kľud Daniel Just. V siedmej zmene ho nahradil Matej Škerlec. Ten už bohužiaľ nedokázal s obranou zahrať žiadny out a poslať zápas do extra zmien.

Maďari totiž dostali na mety prvých dvoch pálkarov, aby následne Zajzon Hází dokázal stiahnuť víťazný dobeh.

Posledný zápas na turnaji odohrali Slováci len o niekoľko desiatok minút po skončení duelu s Maďarskom proti Rakúsku.

V tomto súboji už zverenci manažéra Mateja Šišoláka od začiatku ťahali za kratší koniec, pretože súper dokázal páliť nadhody Martina Gieciho. Už po prvej zmene tak Rakúsko viedlo 3-0 a v ďalších zmenách už iba navyšovalo skóre.