Bejzbalisti bratislavského Apolla obhájili titul, vyrovnali zápis rivala

Po dvoch výhrach v prvom víkende stačilo Bratislavčanom uspieť v treťom zápase na vlastnom ihrisku. To sa malo pôvodne hrať v sobotu, ale kvôli nepriaznivému počasiu sa presunulo až na nedeľu. Trnavčania naopak mali nôž na krku a prehru by ich nadeje ukončila.

Chalani z Trnavy dobre sedeli na Adamovi Zackovi hneď od začiatku, ale Juraj Bartók to dobre zavrel. Ale nevzdali sme sa, bojovali sme do konca a nakoniec sme to otočili na našu stranu,“ hodnotil tretí duel manažér Apolla Martin Brunegraf.

„Bol to najťažší zápas celej série. Určite najvyrovnanejší. Preťahovali sme sa tam vo vedení, takže to bol naozaj dobrý napínavý zápas. Pálilo sa na obidvoch stranách.

„Súper mal veľmi dobrý výber švihov. Vyberali tie správne nadhody a veľmi toho profitovali. Nám to ušlo trošičku, čo sa týka kontroly strikezóny od nadhadzovačov. Mali sme desať met zdarma, čo je veľa. Je veľmi ťažké vyhrať s desiatimi metami zdarma. Takže to nám dosť ublížilo.

Počúvam ale tribúny a konečne mal bejzbal na Slovensku zvuk. Bolo to fakt príjemné a dúfam, že aj mojim pričinením sa posunieme tak ďaleko, že to budú naozajstné derby. Ten rozdiel sa postupne znižuje a hádam do roka, do dvoch, dosiahneme náš vytúžený cieľ, ktorým je titul,“ díval sa i do budúcnosti manažér Trnavy Dušan Borbély.

Apollo Bratislava totiž aktuálne vládne slovenskému bejzbalu a tohtoročný titul je už jedenásty v rade pre tento bratislavský klub. Ten je zároveň už trinástym v klubovej histórii a aktuálne tak máme dva kluby na prvom mieste historických tabuliek.

Apollo ale chce viac, čo potvrdzuje aj Martin Brunegraf. „Ideme po štrnástom,“ povedal ešte vo víre majstrovských osláv.