Sundlingová si mohla zobrať vlajku, zo zlata sa teší aj Kläbo

"Cítil som obrovský tlak, ale počítal som s tým. Veľa sa pred pretekmi hovorilo o tom, že by som mal vyhrať. Som rád, že som to zvládol. Získať olympijské zlato je vždy špeciálny moment. Uplynulé týždne boli veľmi stresujúce.

Mali sme v tíme pozitívne prípady na koronavírus a moji tréneri zostali doma. Žijeme ťažké časy, o to viac si tento triumf cením. S Federicom sme zviedli úžasný boj, on bol lepší v semifinále, ale v tom najdôležitejšom behu som dokázal skončiť pred ním. Bola to zábava."