Pretekárky sa museli vyrovnať s náročnými podmienkami, o víťazke rozhodol záverečný šprint

Pelotón sa tak spojil a situácia sa dlho nemenila. Viedla Američanka Rosie Brennanová, no do 15 s za ňou išlo v podstate celé 40-členné štartové pole.

Do záverečného kola prišiel pelotón poriadne natiahnutý, necelých 6 km pred cieľom to vyskúšala Slindová, ale únik jej nevyšiel.

O víťazke sa tak rozhodovalo až v záverečnom stúpaní a následnom dojazde na štadión.

Do kopca vyštartovali ako prvé Wengová pred Slindovou, no čoskoro sa na čelo dostali Brennanová, Niskanenová a Margrethe Berganeová, do boja sa vrátila aj Digginsová.

V šprintérskom finiši nakoniec triumfovala skúsená Fínka Niskanenová tesne pred Brennanovou, tretia Diggisnová stratila osem sekúnd a udržala sa na čele celkového poradia TdS i Svetového pohára.

"Bolo to náročné počasie, ťažké preteky a hlavne záverečná pasáž. No som veľmi šťastná, že som vyhrala," povedala pre Eurosport Niskanenová, ktorá si pripísala druhý triumf na tohtoročnom TdS.

Tridsaťpäťročná Fínka sa posunula na druhé miesto celkového poradia Tour de Ski. Pred víkendovými záverečnými dvoma etapami vo Val di Fiemme stráca na Digginsovú 44 sekúnd.