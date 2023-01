Šprint žien si podmanili Švédky, súťaž mužov ovládol hlavný favorit

Vo finále žien mali navrch švédske pretekárky, Sundlingovú doplnili na pódiu krajanky Maja Dahlqvistová (+1,05 s) a Emma Ribomová (+1,30).

Úplnej dominancii severaniek zabránila len štvrtá Nadine Fähndrichová zo Švajčiarska a prevzala tak priebežné vedenie v šprintoch. Vedúca pretekárka celkového poradia Tiril Udnes Wengová z Nórska na podujatí neštartovala.

Sundlingová bola najrýchlejšia aj vo štvrťfinálovom a semifinálovom behu. "Bolo to náročné, ale dala som do toho všetko. V Livigne som prvýkrát a užila som si to," povedala po pretekoch 28-ročná lyžiarka.