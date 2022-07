Získal 11 titulov aj olympijské zlato. Zomrela legenda NBA Bill Russell

Russell je 11-násobný víťaz NBA. Päťkrát získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča, dvanásťkrát ho zvolili do All-stars výberu profiligy.

BRATISLAVA. Jeden z najúspešnejších basketbalistov histórie Bill Russell zomrel vo veku 88 rokov. Na sociálnej sieti to oznámila jeho rodina.

Russella v roku 1980 zvolili basketbaloví novinári za najlepšieho hráča v histórii NBA.

Rodák z Louisiany bojoval za práva Afroameričanov, zúčastnil sa aj na slávnom Pochode na Washington v roku 1963, na ňom Martin Luther King vystúpil so slávnym prejavom, ktorý vošiel do histórie pod názvom "I Have a Dream" (Mám sen).

"Bill Russell bol najväčší šampión zo všetkých tímových športoch," uviedol vo vyhlásení komisár NBA Adam Silver.

"Bill bojoval za niečo väčšie než je šport - za hodnoty rovnosti, rešpektu a inklúzie, ktoré vtlačil do DNA našej ligy," citovala šéfa súťaže agentúra AFP.