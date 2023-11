VIDEO: Durant len nechápavo pozeral. Súper mu zobral loptu a rozhodol sekundu pred koncom

NEW YORK. Basketbalisti San Antonia zvíťazili v noci na stredu v NBA na palubovke Phoenixu 115:114.

"Počas celého zápasu sme prehrávali, no nevzdávali sme sa a bojovali až do konca. Vedeli sme, že musíme niečo spraviť, aby sme strhli víťazstvo na našu stranu.

Videl som, že Durant je v rohu palubovky, snažil som sa vypichnúť mu loptu a vyšlo to. Hovoril som si, že najhoršie by bolo, keby rozhodcovia odpískali faul, no nestalo sa tak," uviedol Johnson pre akreditované médiá.

