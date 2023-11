Nezastavil ho ani Durant. Wembanyama je nespútaný, boja sa ho. Stačí nabrať svaly

Wembanyamove San Antonio Spurs čelilo “on the road” dvakrát v rade Phoenixu.

Už vo svojom piatom zápase v NBA nastavil svoje kariérne maximum vysoko. O to viac, že vo francúzskej najvyššej súťaži dal najviac 33 bodov v zápase. Za veľkou mlákou mu stačilo päť zápasov, aby svoj najlepší výkon v kariére vylepšil.

Pre súperov o to horšie, keď mu dáva rady jeden z najlepších trénerov histórie NBA Gregg Popovich. Je to asi najlepšia možná kombinácia, aká mohla vzniknúť medzi trénerom a hráčom.

Durant na to vtipne zareagoval: „To znamená, že som už starý.” Zaujímavé slová ale povedal Wembanyama. To, že neprišli na spôsob, ako ho brániť, bude pravdepodobne platiť aj o ňom.

„Našťastie pre nás je zrelý mladý muž, ktorý má priority a vie, čo chce,” chváli ho kouč. „Už dávno je profesionál. Nemusím ho učiť, čo znamená byť profesionálom. Jeho rodičia a ďalší tréneri to už urobili za mňa,” dodal.

Tento rok navyše platí, že San Antonio má najmladší tím v lige s priemerom 23,5 roka. No v zápasoch proti Phoenixu to vyzeralo tak, že tento tím hrá spolu už niekoľko rokov, nie týždeň a pol.

„Či sme tým boli ohromení? Nie som si istý, pretože sme takéto niečo už videli,” povedal o Wembanyamovi spoluhráč Jeremy Sochan.

„Je to neuveriteľný talent. To vie každý. Len sa snažíme prísť na to, čím je, pretože sme takéhoto hráča nikdy predtým nevideli,” pochválil ho aj jeho súper a hviezdny hráč Phoenixu Devin Booker.

Ten odohral taktiež skvelý zápas, zaznamenal 31 bodov, 13 asistencií a jeden doskok ho delil od zisku triple-double. Výkon mladého Francúza ale všetkých ohúril natoľko, že na Bookera sa jednoducho zabudlo.

VIDEO: Victor Wembanyama a jeho blok na Devina Bookera.