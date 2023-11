Slovenky začínajú súboje o ME. Ich súpera ťahá hráčka svetovej úrovne

Pre oba tímy to bol v Slovinsku duel o všetko, pre zdolaného sa totiž skončilo účinkovanie na ME. Slovensko tento zápas zvládlo na jednotku, po výhre 80:66 si zabezpečilo pokračovanie. V tureckom Izmite to však bude diametrálne odlišné.

Ich hra sa odvíja od nej, je to hráčka WNBA a v minulej sezóne mala skvelé čísla. Je to hráčka, na ktorú sa treba špecificky pripraviť, ale nie to čisto len o nej.

Turecko má také hráčky, ako je Cakirová a Senyüreková, ku ktorým sa pridávajú ďalšie, ktoré hrajú Európsku ligu alebo Európsky pohár.

To však nemusí znamenať, že nemáme šancu. My sa musíme dobre a kvalitne pripraviť a uvidíme, na čo to bude stačiť. Chceme sa prezentovať sebavedomo a nejdeme do Turecka s malou dušičkou," prezradil tréner Martin Pospíšil.