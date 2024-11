Existenčné ťažkosti im nedávajú inú možnosť. Basketbalová SBL bude mať o jeden tím menej

Dôvodom tohto kroku bol fakt, že sa nitriansky klub dostal do existenčných ťažkostí. "Pani rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) mi oznámila, že vzhľadom na finančnú situáciu škola nie je ďalej schopná podporovať ligový basketbal.

NITRA. Klub Slávia SPU Nitra už nebude súčasťou Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Transformuje sa na projekt, ktorého účelom bude združovať talentovaných mladých hráčov s cieľom uľahčiť im prechod do seniorských súťaží.

Druhý motív tkvie v tom, že po dlhom čase sa nám podarilo zostaviť desaťčlennú najvyššiu súťaž a oproti minulosti je to pokrok. Nechceli sme narušiť túto kontinuitu. Videli sme príležitosť v tom, že kluby v SBL sa spoliehajú najmä na legionárov a chýba vzorka mladých slovenských hráčov, ktorí by sa častejšie dostávali na ihrisko.

Reprezentácia sa tiež dostáva na vyššiu úroveň, už budúci týždeň ju čaká súboj so Španielskom, ktorý bude skutočným športovým sviatkom. Toto je jeden motív.

"Spomenul by som dva motívy. My, čo pracujeme v basketbale, sme jedna veľká rodina. A tento rok hovoríme o veľmi plodnej jeseni. Len z uplynulých dní spomeňme pohárové víťazstvo Levíc v Turecku, dobrý výkon Prievidze v Španielsku.

Slávia SPU odohrala v novom ročníku extraligy jedenásť stretnutí, na zisk prvého triumfu však tím stále čaká. V sobotu mali Urbanovi zverenci cestovať do Svitu, avšak zápas s Iskrou sa v pôvodnom termíne neuskutoční. Následne príde reprezentačná prestávka, počas ktorej by sa mala transformácia zrealizovať.

Klub by sa mal presťahovať z Nitry do hlavného mesta. V Bratislave by mohol sídliť na Trnávke, v hale na Vietnamskej ulici, kde v čase rekonštrukcie ŠH Pasienky hrával aj Inter.

Káder by mali doplniť so súhlasom materských klubov talenty z celého Slovenska. A tiež bude potrebné kreovať realizačný tím. V jeho popredí by mal stáť vo funkcii manažéra Ľubomír Urban, hlavný tréner by mal byť Karol Wimmer.

"Dlhodobo sme bojovali, aby sa zvýšil počet účastníkov najvyššej súťaže, keď sme zažili ročníky, v ktorých štartovalo sedem, osem, či deväť tímov a konečne sme späť na vytúženom čísle desať, ktoré považujeme za optimálny počet.

Po počiatočnej eufórii z počtu účastníkov aj evidentne vyššej kvality Tipos SBL sme prijali správu o hroziacom odchode Slávie SPU. Bola by to neštandardná situácia a nebola by dobrá ani pre renomé súťaže.

Ak sa do úspešného konca dotiahne zamýšľaný projekt – o čo sa snažia všetky zainteresované strany, teda asociácia, liga aj funkcionári Nitry – bude to dobrý odrazový mostík pre mladých basketbalistov, ktorí sa dostanú do tohto družstva. Máme tu aj svetlé príklady, napríklad z hokeja či volejbalu.