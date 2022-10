Rytieri si opäť zahrajú v Európe. Chcú postúpiť do play off

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Basketbalisti Spišských Rytierov budú druhý rok za sebou súčasťou Alpsko-jadranského pohára.

Účinkovanie v D-skupine odštartujú duelom v rumunskom Temešvári (streda 12. októbra o 17.30 h). Tím okolo skúseného trénera Tea Hojča by si rád zahral aj v tejto sezóne play off.

Rytieri si v predchádzajúcom ročníku premiérovo vyskúšali Alpsko-jadranský pohár, v prvej účasti sa dostali do Final Four, konkrétne do semifinále. Dobrá skúsenosť z pôsobenia sa pretavila do pokračovania v tejto súťaži, čo teší Hojča: