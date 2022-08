Slováci v príprave opäť neuspeli, doma tesne podľahli Švajčiarom

Prípravný zápas (Pezinok)

"Švajčiari mali o 15 doskokov viac, ich fyzická sila v tomto stretnutí robila rozdiel. Na oboch stranách palubovky bolo vidieť málo talentu, ale bolo to tvrdé.

Vo štvrtok prehrala v Pezinku so Švajčiarskom 57:59. S rovnakým súperom sa stretne ešte raz, v piatok 19. augusta o 18.00 h na rovnakom mieste.

PEZINOK. Slovenská basketbalová reprezentácia neuspela v druhom prípravnom stretnutí pred úvodom do druhej fázy predkvalifikácie ME 2025.

Môžem povedať, že sa hralo s veľkým srdcom. To, čo mám rád, je bojovnosť, ktorú sme ukázali. Nepadli sme, keď sme prehrávali o 12 bodov. Teraz si to zanalyzujeme a v piatok uvidíme, čo dokážeme zlepšiť," zhodnotil Naglič.

"Začali sme s menšou energiou ako Švajčiari, vybehli na nás. Neviem, či sme to nečakali, alebo sme si mysleli, že to bude ľahšie ako s Maďarskom, ale taktiež je to kvalitné družstvo. Som rád, že sme sa potom zomkli.

V druhom polčase to dotiahli na rozdiel jedného koša. Na konci som ešte doskočil a mohol som dať kôš, ale vypichli mi loptu. Škoda toho. Ukázalo sa, že môžeme vyhrať a v piatok sa o to pokúsime," doplnil Jakub Mokráň.